Тончайшие iPhone 17 Air и Samsung Galaxy S25 Edge сравнили

Похоже, производители смартфонов снова делают ставку на тонкие модели. Новый iPhone Air и Samsung Galaxy S25 Edge почти одинаковы по весу и толщине, оба имеют титановую рамку. iPhone чуть тоньше и тяжелее на 2 грамма, Galaxy — с матовой рамкой, iPhone — с блестящей. Но это не все различия.

© Ferra.ru

Экран у Galaxy больше — 6,7 дюйма против 6,5 у iPhone, с более высокой плотностью пикселей (513 против 460 ppi). Оба поддерживают 120 Гц, HDR10 и LTPO OLED. iPhone может похвастаться пиковой яркостью 3000 нит и антибликовым покрытием, у Galaxy — 2600 нит и меньше вырез под фронтальную камеру.

Производительность обеспечивают топовые чипы — Apple A19 Pro и Snapdragon 8 Gen Elite. У Galaxy есть система охлаждения с паровой камерой, у iPhone нет. Оба имеют 12 ГБ оперативной памяти, iPhone поддерживает до 1 ТБ хранилища, Galaxy — до 512 ГБ.

Камеры сильнее у Galaxy: 200 МП основная с ультрашироким модулем, запись до 8K, у iPhone 48 МП основная и 18 МП фронтальная, видео до 4K 60fps.

© Apple

Аккумулятор также больше у Galaxy — 3900 мА·ч против 3149 мА·ч, с более быстрой проводной зарядкой (25 Вт). iPhone выигрывает в беспроводной зарядке — 20 Вт против 15 Вт.

Galaxy поддерживает USB-C 3.2, стереодинамики и физическую SIM; iPhone — USB-C 2.0 и eSIM.

Цена Galaxy — около $840/€725, iPhone Air — $1 000/€1 200, поэтому пока Galaxy выглядит выгоднее, но окончательный вердикт будет после тестов iPhone Air.