Современные литий-ионные батареи гаджетов не страдают от «эффекта памяти», в отличие от никель-кадмиевых, которые использовались ранее. Им достаточно находиться в диапазоне от 20 до 80% зарядки, рассказала руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына. Об этом пишет РИА Новости.

Эксперт пояснила, что ресурс у литий-ионных батарей составляет обычно около 500–800 полных циклов зарядки, после них емкость начинает заметно сокращаться.

По ее словам, короткие подзарядки, в течение 5-10 минут, оказывают менее негативное воздействие на батареи, чем «привычные долгие ночи у розетки».

Вместе с тем, отметила Голицына, главным врагом батареи остается перегрев. В том случае, добавила она, если смартфон заряжается на солнце, в машине или в плотном чехле, короткие подзарядки могут быть опасны.

Эксперт предупредила, что особенно вреден перегрев при одновременной нагрузке, например, когда смартфон стоит на зарядке и параллельно используется для игр или навигации.

Для продления жизни аккумулятора следует использовать фирменные зарядные устройства, которые регулируют подачу тока, избегать перегрева, а также не заряжать телефон под подушкой, на приборной панели или в жару на улице, резюмировала Голицына.