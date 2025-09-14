«Подлянка»: как появляются волны-убийцы и в чем тайна Бермудского треугольника

Раскрыт секрет Бермудского треугольника: в частых кораблекрушениях в этом районе виноваты волны-убийцы, утверждает британский ученый Саймон Боксалл. «Вечерняя Москва» узнала, как они появляются.

Заведующий лабораторией нелинейных волновых процессов Института океанологии имени Петра Ширшова РАН Сергей Бадулин отмечает, что, поскольку слова британского ученого переданы в пересказе журналистов, смысл их, к сожалению, несколько искажен.

— Людям нравится, когда их пугают, — отметил ученый в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы». — Многие ведь просто обожают фильмы-страшилки. И мало кто любит долгие и подробные объяснения. А в конце ужастика обычно дается очень простой ответ: мол, чудовищем или маньяком был сосед. Примерно то же сделал Боксалл (если верить журналистам, конечно) — все объяснил волнами-убийцами.

Дурная шутка

Волны-убийцы — явление не придуманное. Свои названия для него есть в разных языках. В английском это freak waves, то есть «волны-отморозки». Во французском используются ondes scelerats (волны-негодяи) и слово galejade — «дурная шутка, подлянка».

Главная особенность волны-убийцы в том, что она возникает из ниоткуда и пропадает в никуда.

— Есть такая важная практическая проблема, как прогноз волнения в океане, — говорит Бадулин. — Точно так же, как синоптики делают прогнозы погоды, специалисты пытаются предсказать морское волнение: что будет через час, через два. Сейчас система дает прогноз почти до десяти суток. Но эти расчеты описывают некое осредненное состояние волнения.

Допустим, оно будет шесть баллов или даже восемь. Вы смотрите на свое судно и решаете, готовы ли справиться с подобными условиями. Но на фоне этого приемлемого волнения может возникнуть неприятность. Специалисты называют убийцами волны, высота которых в 2,2 раза выше средней.

О них писал Колумб

Христофор Колумб совершил четыре плавания в Америку. Между третьим и четвертым благодарные католические короли посадили его в тюрьму. Пока мореплаватель сидел в заточении, он написал сильным мира сего письмо, в котором описал необычное происшествие в море — как он наблюдал волну-убийцу. В сумерках мимо судна прошла волна, высота которой была едва ли не выше мачт.

Французский адмирал, выдающийся мореплаватель Дюмон-Дюрвиль наблюдал где-то в «Ревущих сороковых» волну, высоту которой он и его команда оценили в 80 футов (больше 24 метров. — «ВМ»). «Ревущие сороковые» — это район океана в Южном полушарии, где дуют постоянные и очень сильные западные ветры. Мореплаватель доложил об увиденном на заседании французской академии. А ученые подняли его на смех.

В 1893 году много шума в России было из-за гибели броненосца береговой обороны «Русалка». Он шел из Ревеля (раньше так назывался Таллин) в Гельсингфорс (сейчас — Хельсинки) и пропал. Обнаружили утопленника только в 2003 году. Броненосец находился на глубине 70 метров и стоял практически вертикально. Специалисты по кораблестроению, мореплаванию полагают, что он столкнулся с волной-убийцей.

Приходят из ниоткуда

Волны-убийцы не стоит путать с цунами. Последние обычно возникают из-за подземных толчков. Система наблюдений за этими явлениями постоянно совершенствуется. Прогнозировать же волну-убийцу несравнимо сложнее.

Как они возникают, более или менее понятно. Они образуются, можно сказать, сами по себе. То есть динамика поверхностных волн устроена таким образом, что она может провоцировать возникновение аномалий.

— Представьте, вы играете в песочек, перемешиваете его случайным образом, и вдруг возникает кирпич, — объясняет «на пальцах» Сергей Бадулин. — Вы совершенно справедливо возразите, что такое невозможно. А в динамике волнения подобные странности оказываются возможными, что было продемонстрировано в последних работах академика Владимира Захарова и его учеников.

Только спокойствие

Больше ли волн-убийц в Бермудском треугольнике? Нет.

— Бермудский треугольник — это место с повышенной концентрацией американских журналистов, охочих до сенсаций, — иронизирует Сергей Бадулин.

Ученый отмечает, что в «треугольнике» интенсивное судоходство, из-за чего там часто происходят крушения.

— Но судов там гибнет не больше, чем в других районах океана, — подчеркивает Бадулин. — Мы должны четко понимать, что океан — это всегда большая опасность. Надо соразмерять эту опасность с теми средствами, которыми располагаем. И тогда никакие Бермудские треугольники нам не будут страшны.

Интересно, что волны-убийцы встречаются не только в океанах. В 1975 году военный корабль «Эдмунд Фицджеральд» утонул на американском озере Супериор из-за встречи с особыми волнами-убийцами, их называют «тремя сестрами». Это три огромных, идущих друг за другом волны.

— На озерах скорость ветра превышает скорость, с которой распространяются волны. Поэтому, как правило, волнение гораздо круче, чем в открытом море.

К счастью, подмосковные озера опасными быть не могут. Встреча с волной-убийцей здесь не грозит, потому что волнение на таких озерах недостаточно сильное.

НИЧЕГО СЕБЕ!

В 1995 году была сделана очень хорошая, качественная инструментальная запись волны-убийцы. Эта, как ее назвали, новогодняя волна была зафиксирована 1 января на платформе «Драупнер», расположенной в центральной части Северного моря, в 160 километрах к юго-западу от южной оконечности Норвегии. Согласно измерениям лазерного волнографа, при волнах со средней высотой 12 метров в тот день попалась необычная — в 25,59 метра.

