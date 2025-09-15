74 тысячи лет назад извержение вулкана едва не стерло человечество с лица Земли

Когда небо почернело от пепла после извержения супервулкана Тоба 74 тысячи лет назад, человечество оказалось на грани исчезновения.

Человечество пережило суперизвержение вулкана 74 тысячи лет назад
Выброс 2,8 тысячи кубических километров вулканического материала спровоцировал многолетнюю вулканическую зиму, кислотные дожди и гибель растительности.

Долгое время считалось, что катастрофа сократила популяцию Homo sapiens до критических нескольких тысяч особей, создав эффект генетического бутылочного горлышка.

Однако современные археологические исследования опровергают апокалиптический сценарий. На стоянках в Южной Африке и Эфиопии ученые обнаружили криптотефру — микроскопические частицы вулканического стекла — в культурных слоях, свидетельствующих о непрерывной человеческой деятельности.

В Пиннакл-Пойнт люди не просто выжили, но разработали новые технологии обработки камня и стратегии охоты сразу после извержения.

В низовьях Эфиопии обитатели стоянки Шинфа-Метема 1 освоили рыболовство во временных водоемах и изобрели луки со стрелами именно в этот критический период.

Их поведенческая гибкость и способность адаптироваться к изменению экосистем оказались ключом к выживанию.

Эти открытия заставляют пересмотреть гипотезу о тотальной катастрофе и демонстрируют удивительную устойчивость человечества перед лицом глобальных угроз.