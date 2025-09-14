Россия запустила на орбиту еще один спутник

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил журналистам, что Россия в субботу, 13 сентября, вывела на орбиту еще один спутник навигационной системы «Глонасс». Его слова приводит РИА Новости.

Как рассказал Баканов, за последние два дня удалось осуществить два космических запуска — с Байконура и Плесецка.

«Вчера вывели грузовой корабль на орбиту для того, чтобы обеспечить МКС всем необходимым, а ночью запустили навигационный спутник "Глонасс"», — заявил Баканов.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-32» стартовала к МКС.

Всего корабль доставит на МКС около 2516 килограммов грузов, включая скафандр «Орлан-МКС», в котором время для внекорабельной деятельности космонавта увеличено до восьми часов.