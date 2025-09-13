Samsung сохранит ту же телекамеру в Galaxy Ultra до 2027 года

Известный инсайдер Ice Universe утверждает, что Samsung сохранит 50-МП телеобъектив на смартфонах Galaxy S25 Ultra, S26 Ultra и S27 Ultra, такой же, как на S24 Ultra. Это значит, что датчик не будет обновляться четыре года подряд.

Если эти слухи подтвердятся, Galaxy S27 Ultra, который выйдет в 2027 году, будет использовать ту же телекамеру, что впервые появилась в 2024 году.

По словам СМИ, подобная стратегия напоминает решение Samsung оставить 200-МП основной сенсор ISOCELL HP2 и 3x сенсор Sony IMX754 без обновлений на несколько поколений.

Таким образом, серия Ultra может ещё на некоторое время «застрять» на одном и том же телеобъективе, несмотря на конкуренцию в сегменте флагманских камерофонов. На данный момент это всё ещё слухи.