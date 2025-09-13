Путин призвал оставить Россию в числе лидеров освоения космоса

Президент России Владимир Путин во время выступления в московском парке «Зарядье» на Дне города призвал сделать все, чтобы оставить страну в числе лидеров в освоении и изучении космоса. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее директор исследовательского центра «Космическая экономика и политика» Валентин Уваров заявил, что для сохранения лидерства России в космосе нужны юристы и экономисты. По его оценке, «Роскосмосу» не хватает 30 специалистов в области космического права, 50 аналитиков-экономистов и 20 экспертов по международным делам.

Между тем генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов признал, что у россиян есть «исторический абсолютный запрос» на лидерство в космосе, однако пока страна его не удовлетворяет.

Россия присутствует во всех сегментах космического рынка, что довольно дорого, но количество запусков в последнее время стремительно сокращается. В 2022 году их было еще 25, а в 2024-м — только 17. При этом только за прошлый год США совершили 160 запусков, а Китай — 70.