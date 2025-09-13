Путин открыл Национальный космический центр

Президент России Владимир Путин в День города Москвы открыл комплекс зданий Национального космического центра (НКЦ).

© Российская Газета

В церемонии также приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, первый вице-премьер Денис Мантуров, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, руководители предприятий ракетно-космической отрасли и космонавты.

Путин и Собянин приехали в новый космический центр на одном автомобиле - президентском лимузине Aurus. Перед этим они приняли участие в праздновании Дня города в концертном зале "Зарядье".

НКЦ был создан на территории Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева в московском районе Филевский Парк. Он объединит центральный офис "Роскосмоса", штаб-квартиры предприятий ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро и опытные производства.

"Это настоящий штаб управления российской космонавтики. Сложившийся инженерно-технический комплекс, который связывает воедино науку, образование и производство, и, безусловно, укрепляет роль Москвы как важнейшей в стране площадки ускоренного, технологического, индустриального, научного развития", - заявил Путин, выступая в "Зарядье".

Глава государства призвал на полную мощь использовать возможности нового космического центра, сделать все, чтобы Россия оставалась в числе лидеров в освоении и изучении космоса.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал Национальный космический центр новым домом для "Роскосмоса". "Я думаю, что это один из самых современных и технологичных комплексов в мире", - подчеркнул столичный градоначальник. При этом это начало реорганизации депрессивной зоны.