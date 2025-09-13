Новые чехлы Apple окзались лучше неудачных FineWoven

Вместе с линейкой iPhone 17 Apple выпустила новые фирменные аксессуары — чехлы TechWoven. Блогер с YouTube-канала MobileReviewsEh протестировал новинки на износостойкость.

© Газета.Ru

После неудачного опыта с FineWoven, получившего негативные отзывы из-за быстрого износа, компания вновь вернулась к тканевому покрытию, что вызвало настороженность у пользователей. В связи с этим блогер провел тестирование новых аксессуаров, имитируя повседневное использование: протирал чехлы джинсовой тканью, наждачной бумагой и использовал MagSafe-аксессуары.

По результатам испытаний TechWoven продемонстрировал заметно более высокую устойчивость к повреждениям по сравнению с FineWoven. На зеленой поверхности остался лишь слабый след от джинсов, наждачная бумага не повлияла на внешний вид, а вмятины от магнитов MagSafe оказались такими же, как и на других чехлах.

Конструктивно TechWoven отличается увеличенной толщиной боковых граней — 2 мм против 1,3 мм у силиконовых моделей, при этом задняя панель имеет аналогичную толщину в 2 мм. Вес изделия составил 34 г, что на один грамм меньше силиконового аналога.

Ранее Apple раскрыла стоимость ремонта новых моделей iPhone.