Евросоюз запланировал добычу полезных ископаемых на Луне

В будущем Евросоюз (ЕС) планирует заняться добычей полезных ископаемых на Луне. Об этом со ссылкой на отчет Еврокомиссии о ключевых угрозах безопасности процветанию Европы пишет издание RTVI.

«ЕС может усилить акцент на инновациях в области циклической экономики и передовых технологиях добычи полезных ископаемых, включая их добычу в космосе, начиная с Луны», — говорится в документе.

В марте 2024-го издание ArsTechnica сообщило, как Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны Соединенных Штатов рассказало об экономической стороне концепции американской стратегии по освоению Луны.

В июле 2023-го глава космического командования Великобритании Пол Годфри заявил, что Китай в ближайшие десятилетия cможет начать добывать полезные ископаемые на Луне и астероидах.