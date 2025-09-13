Ученые выяснили, что космические полеты ускоряют старение

Исследователи Института стволовых клеток Сэнфорда при Калифорнийском университете в Сан-Диего установили, что космические полеты ускоряют процессы старения кроветворных стволовых и прогениторных клеток человека, которые обеспечивают обновление крови и функционирование иммунной системы.

В эксперименте применялись автоматизированные нанобиореакторы с системами на основе искусственного интеллекта. Их отправили на МКС в рамках четырех миссий SpaceX Commercial Resupply Services, где в течение 32–45 суток фиксировались изменения в человеческих стволовых клетках.

Ученые установили, что клетки утрачивают способность формировать новые здоровые элементы, становятся более подверженными повреждениям ДНК и демонстрируют укорочение теломер — защитных окончаний хромосом. Одновременно усиливались воспалительные процессы, нарушалась работа митохондрий и активировались «спящие» участки генома, что повышает вероятность сбоев иммунной системы и развития возрастных заболеваний.

Часть нарушений оказалась обратимой: после возвращения клеток в благоприятную «молодую» среду их состояние частично восстановилось. Этот результат открывает возможности для создания методов защиты и омоложения стволовых клеток как в условиях космоса, так и на Земле.

Работа продолжает исследования NASA, включая эксперимент с близнецами, когда у астронавта Скотта Келли после годовой миссии на орбите были выявлены изменения в генах, длине теломер и иммунной системе. Новое исследование впервые детально показало механизмы запуска старения в клетках крови под воздействием космоса, сообщает научный журнал Cell Stem Cell.

