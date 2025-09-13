Google удалит старое приложение «Погода» с Wear OS 6

Google объявила, что её фирменное приложение «Погода» для умных часов больше не будет доступно на новых версиях Wear OS, начиная с версии 6.

На таких устройствах загрузить старое приложение «Погода» из Google Play будет невозможно. Однако, если оно уже было установлено до обновления, его можно продолжать использовать.

Для владельцев Pixel Watch ничего делать не придётся: после перехода на Wear OS 6 часы автоматически получат новое приложение Pixel Weather. Оно похоже на старое, но выполнено в современном «Material 3 Expressive"-стиле.

На часах других брендов — Samsung, OnePlus, Mobvoi и др. — пользователи должны будут использовать встроенные приложения производителей или скачать сторонние решения из Play Store.

Важно: на устройствах с Wear OS 5 и более ранними версиями ничего не меняется. Приложение Google «Погода» можно будет по-прежнему скачать и использовать.