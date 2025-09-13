Загадочное заявление НАСА породило теории о жизни на Марсе

Сообщение о том, что НАСА готовится сообщить некоторые важные новости о Марсе, неожиданно созвав редкую пресс-конференцию, вызвало на днях фурор. Официальные лица американского космического агентства заявили, что планируют обсудить "новую находку" марсохода "Персеверанс", который находится на Красной планете с 2021 года.

Открытие связано с камнем под названием "Сапфировый каньон", собранным марсоходом в июле 2024 года в древней речной системе в марсианском районе под названием Долина Неретва. Как пишет Daily Mail, ученые взволнованы, потому что эта порода может содержать "биосигналы", которые являются химическими ключами, указывающими на древнюю микробную жизнь на Марсе.

Долина Неретвы является частью кратера Езеро, места, где миллиарды лет назад протекала река, что делает ее идеальным местом для поиска признаков марсианской жизни.

Проницательные наблюдатели в социальных сетях быстренько отметили, что НАСА редко проводит мероприятия для СМИ, посвященные их открытиям, поэтому это объявление может ознаменовать крупное научное открытие, которое привлечет внимание всего мира.

В прошлом НАСА использовало подобные мероприятия для обмена информацией о таких открытиях, как обнаружение органических молекул на Марсе в 2018 году и газа под названием фосфин на Венере в 2020 году, которые вызвали дискуссии о возможных формах жизни в этих мирах.

Несмотря на то, что НАСА всегда крайне осторожно заявляло о том, что они обнаружили признаки жизни на других планетах, объявление о пресс-конференции, тут же вызвало ажиотаж среди поклонников астрономии.

Многие в социальных сетях предположили, что заявление НАСА может быть связано с исследованием, представленным ранее в этом году на 56-й конференции по лунным и планетарным наукам в Техасе.

В исследовании, проведенном под руководством ученого Джоэла Гуровица, описывалось, как марсоход Perseverance обнаружил необычные пятна и формы, похожие на семена, в древних марсианских породах, которые могут указывать на существование крошечных форм жизни в далеком прошлом.

Эти особенности, получившие название "маковые зернышки" и "леопардовые пятна", были обнаружены на грязеподобных скалах в долине Неретва, которые марсоход исследовал с момента высадки на Марс.

Инструменты марсохода обнаружили в этих пятнах химические вещества, такие как железо и фосфор, которые на Земле могут образовываться, когда крошечные микробы расщепляют органический материал, что заставило некоторых назвать это возможным доказательством древней марсианской жизни.

В сообщениях в социальных сетях, особенно в таких космических новостных аккаунтах, как NASA Watch и Astrobiology, также подчеркивается название исследования "Обнаружение потенциальной биосигнатуры марсоходом Perseverance на Марсе", что соответствует тому большому открытию, о котором НАСА, возможно, готово объявить.

Как напоминает Daily Mail, в июне 2018 года НАСА созвало пресс-конференцию, чтобы поделиться захватывающими результатами марсохода Curiosity, который исследует Марс с момента приземления в 2012 году, главным образом для того, чтобы обсудить новые данные о способности планеты поддерживать жизнь в прошлом.

Марсоход проанализировал древние породы в кратере Гейл, где миллиарды лет назад когда-то существовало озеро. Было обнаружено, что сложные органические молекулы, называемые строительными блоками на основе углерода, которые необходимы для жизни, сохранились в коренных породах возрастом 3,5 миллиарда лет.

В сентябре 2020 года НАСА приняло участие в крупном международном сообщении, в котором рассказывалось о наблюдениях с наземных телескопов, посвященных необычному газу, обнаруженному в атмосфере Венеры. Ученые обнаружили присутствие фосфина в верхних слоях венерианских облаков, расположенных примерно в 30-60 милях над поверхностью. Это открытие вызвало серьезные вопросы о неизвестных химических (и, возможно, биологических) процессах на планете, поскольку ни один очевидный неживой источник не мог объяснить присутствие там газа. Это было новаторское открытие, поскольку это было первое сообщение об обнаружении фосфина на такой каменистой планете, как Венера, что вызвало глобальные дебаты о том, была ли когда-то жизнь на нескольких планетах нашей Солнечной системы.

Как бы то ни было, заключает Daily Mail, НАСА еще предстоит окончательно подтвердить, что жизнь существовала на Марсе или любой другой планете в нашей галактике.