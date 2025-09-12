В музейной кладовке нашли забытого на стыке веков ньютонозавра

Палеонтолог Эдвин Тулли Ньютон в 1899 году описал неизвестное существо, а его находка пропала. Спустя столетие челюсть нашли вновь - и переписали историю динозавров.

Кость была обнаружена неподалеку от города Пенарта, на побережье Южного Уэльса. Ньютон отнес ее к роду Zanclodon, назвав новый вид Zanclodon cambrensis. В дальнейшем челюсть упоминалась в научных трудах, но сам образец исчез.

Теперь исследователи из Университета Бристоля вновь изучили находку, применив современные технологии. Цифровое сканирование позволило создать высокоточные 3D-модели, на которых видны мельчайшие детали: бороздки, гребни, зубы и зазубрины по их краям.

Новый анализ показал, что первоначальная классификация была неверной. Вид получил новое имя - Newtonsaurus, в честь ученого, сделавшего первую попытку его описания. По словам палеонтолога Оуайна Эванса, эта находка выделяется на фоне других тероподов триасового периода и требует отдельного статуса.

Реконструкция показала, что челюсть длиной 60 сантиметров принадлежала крупному хищнику длиной 5-7 метров - значительно больше типичных тероподов того времени. Это открытие помогает по-новому взглянуть на разнообразие хищных динозавров в конце триасового периода.