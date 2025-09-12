Ученые NASA: Наличие жизни — пока единственное объяснение пятен на Марсе

После анализа крупных «леопардовых пятен» на поверхности Марса и более мелких образований, похожих на маковые зерна, ученые из NASA заявили, что единственным объяснением их наличия на планете является возможная биологическая активность.

Химический анализ объектов показал высокое содержание железа, фосфатов и органических соединений. На Земле такие образования обычно связаны с деятельностью микробов в водоемах.

— Все имеющиеся у нас способы изучения этих камней с помощью марсохода свидетельствуют о том, что они никогда не подвергались нагреву, который мог бы привести к появлению леопардовых пятен и маковых зерен, — пояснил геобиолог Техасского университета A&M Майкл Тайс.

Скоро образцы грунта доставят на Землю, передает сайт агентства.

Ученый из университета Арканзаса Винсент Шеврье, который в течение более чем двадцати лет изучает Марс, рассказал, что на поверхности планеты на короткий промежуток времени могут появляться соленые растворы. Исследователь сделал такой вывод на основе данных, полученных от метеодатчиков аппарата «Викинг-2»