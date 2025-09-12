Уже вторая суперземля открыта у близлежащей к нам звезды Gliese 536

Всего в 34 световых годах от нас обнаружен новый инопланетный мир - астрономы нашли еще одну суперземлю рядом с уже известной планетой системы Gliese 536.

Gliese 536 - это красный карлик класса M, который вдвое меньше и легче Солнца. Его возраст оценивается в 4,2 миллиарда лет, то есть он чуть моложе нашего светила. До недавнего времени считалось, что вокруг звезды вращается лишь одна планета - суперземля, открытая в 2017 году. Ее масса составляет 6,37 массы Земли, она находится всего в 0,067 астрономической единицы от звезды и совершает полный оборот за 8,7 суток.

Теперь международная команда исследователей под руководством Алехандро Суареса Маскареньо из Университета Ла-Лагуна сообщила о второй планете в этой системе. Новый мир получил обозначение GJ 536 c и имеет массу около 5,89 земных. Он обращается вокруг своей звезды на расстоянии 0,16 астрономической единицы, совершая полный оборот за 32,76 дня.

Кроме того, ученым удалось уточнить характеристики самой звезды: она делает полный оборот вокруг оси каждые 43,63 дня. Авторы подчеркивают, что открытие стало возможным благодаря тщательному анализу архивных данных и призывают коллег активнее пересматривать старые наблюдения, поскольку в них могут скрываться еще не открытые планеты.