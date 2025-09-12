В океане нашли колоссальную гору

Могучая подводная вершина, сопоставимая с половиной Эвереста, десятилетиями оставалась вне поля зрения исследователей - пока экспедиция Beyond the Blue не нанесла ее на карту.

Находка сделана в западной части Тихого океана, примерно в 400 километрах к северу от Палау. Гору заметили еще в 2023 году при картографировании дна, но лишь в этом году специалисты NOAA смогли обследовать ее на месте, используя многолучевой гидролокатор.

Высота подводной горы впечатляет: она поднимается от абиссальной равнины на глубине около 4400 метров до вершины, которая скрыта всего на 243 метра ниже уровня моря. Таким образом, ее высота составляет примерно 4200 метров - почти как у горы Пайкс-Пик (4301 метр) в Скалистых горах.

По словам Гаррета О"Доннелла, специалиста по морской политике NOAA, открытие стало неожиданностью:

"Мы были поражены масштабами того, что находится внизу. Если бы не решили провести картографирование, мир до сих пор не знал бы об этой горе".

Объект пока не имеет официального названия, а его происхождение предстоит определить. Чаще всего подобные горы оказываются потухшими вулканами. NOAA напоминает, что в мировом океане может скрываться до 100 тысяч подводных гор, но изучено менее одной десятой процента из них. Это открытие стало частью экспедиции Beyond the Blue, целью которой является исследование неизведанных районов Национального морского заповедника Палау и поиск новых экосистем.