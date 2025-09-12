В Китае раскопали гробы невероятного возраста

В деревне Цзяху, известной своими костяными флейтами, ученые подняли из земли новые тайны - древнейшие в Китае деревянные гробы, которые пролежали под землей восемь тысячелетий.

Остатки древних гробов нашли в неолитических гробницах деревни Цзяху, расположенной в уезде Уян в центральной части Китая. До недавнего времени ученые полагали, что традиция деревянных погребальных "контейнеров" возникла около 6000 лет назад, во времена культуры Давэнькоу. Однако анализ показал: эти образцы изготовлены примерно 8000 лет назад.

Раскопки проводила миссия Института культурного наследия и археологии провинции Хэнань. Исследователи подчеркивают, что находка позволяет точнее проследить происхождение и развитие ранних погребальных обычаев.

"Это самые древние деревянные гробы, когда-либо обнаруженные в Китае, - отмечает соавтор исследования Вэй Синтао. - Они отодвигают хронологию их использования на 2000 лет назад".

Цзяху известен как крупное поселение раннего неолита, оставившее богатое археологическое наследие. Ранее здесь нашли самые древние костяные флейты Китая, панцири черепах с ранними символами, керамику и каменные орудия. Новая находка делает этот археологический комплекс еще более ценным для понимания развития погребальных и культурных традиций древних народов Восточной Азии.