Пользователи Google Maps обнаружили в Антарктиде «базу НЛО»

Пользователи Google Maps обнаружили в Антарктиде странный круглый объект, который многие приняли за НЛО, пишет Daily Mail. Он расположен примерно в 150 км от побережья и выглядит так, будто намеренно был укрыт под скалой.

© Google Earth

Американский уфолог Скотт С. Уоринг первым обратил внимание на находку и опубликовал кадры с координатами объекта. По его словам, диск «слишком идеально гладкий и темный» для природного образования. Он также отметил, что объект находится всего в шести милях от полярной станции имени А. Б. Добровольского, что придает находке еще больше загадочности.

Форма артефакта, как отметили пользователи, действительно напоминает классические «тарелки» из фильмов и поп-культуры: равномерно черная поверхность с характерной полосой по краю. На снимках можно заметить своеобразные линии, которые тянутся от диска к окружающей породе, будто соединяя их.

Некоторые уфологи, включая британца Филипа Мэнтла, заявили, что видят этот объект впервые и не могут объяснить его природу. Другой эксперт, Ник Поуп, ранее работавший в Министерстве обороны Великобритании, назвал находку «жуткой» и «интригующей», но предупредил, что это может быть обычное искажение изображения или парейдолия — когда человеческий мозг видит знакомые формы там, где их нет.

Тем не менее находка продолжает будоражить воображение пользователей. Одни говорят о следах «потерянной цивилизации» под антарктическими льдами, другие — о возможных следах внеземной активности и «базе НЛО» на Земле.