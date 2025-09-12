Отсутствие поддержки SIM-карт привело к временному запрету iPhone Air в Китае

Apple перенесла старт продаж iPhone Air в Китае из-за невозможностью установить в него SIM-карту. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

© Apple

Изначально компания планировала вывести iPhone Air на китайский рынок 19 сентября одновременно с линейкой iPhone 17, однако теперь на официальной странице этой модели указано, что новая дата будет объявлена позднее.

Ключевая причина задержки связана с внедрением технологии eSIM. В отличие от предыдущих моделей, продававшихся в Китае только с SIM-лотком, iPhone Air лишен физического разъема для карт. По информации SCMP, Apple рассчитывала начать продажи при поддержке China Unicom, одного из трех крупнейших мобильных операторов страны. Однако местные регуляторы потребовали, чтобы аналогичные соглашения были достигнуты с China Mobile и China Telecom.

China Mobile уже объявила о включении поддержки eSIM для смартфонов в своем сервисе, разместив соответствующее сообщение в Weibo. Окончательное согласование с China Telecom, по оценкам экспертов, остается вопросом времени.

Ранее Apple открыла предзаказы на новые iPhone 17 по цене от $799.