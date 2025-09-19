Война из-за ведра: что одна средневековая битва может рассказать об истории

У итальянцев есть пословица: «Se non è vero, è ben trovato». Даже если это неправда, про это можно сочинить хорошую историю. И одним из таких случаев было событие в XIV веке, известное как «Война из-за ведра» — военный конфликт между итальянскими городами Болонья и Модена. Портал theconversation.com рассказал, из-за чего он произошел на самом деле.

После падения Западной римской империи в V веке Италия распалась на целую мозаику из маленьких государств, который одновременно и пытались защитить свои территории, и расширить владения за счет соседей.

Правители городов-государств стремились заключать союзы с силами, которые смогли бы защитить и легитимизировать их статус. Но кто обладал достаточной властью, чтобы наделять других правом на правление в столь нестабильные, жестокие времена? Одним кандидатом был император Священной Римской империи, который получил авторитет после коронации Карла Великого в соборе Святого Петра в 800 году.

Другой кандидат — папа римский, который наделен универсальной властью над всем христианским миром и выступал законным реципиентом римской императорской власти.

Но претензии папства были построены на одной из величайших подделок в истории — «Константиновом даре». Документе, который Константин I, первый христианский император Рима, якобы выдал папе Сильвестру I перед тем, как передвинуть столицу государства в Константинополь (современный Стамбул) в 330-м. Он наделял папу полной императорской властью в благодарность за исцеление от проказы и роль понтифика в управлении христианской империей на Западе.

Хотя никаких доказательств существования документы не было аж до VIII века, его принимали как факт. Лишь в середине XV века «Константинов дар» признали подделкой, когда итальянский ученый и священник Лоренцо Валла обнаружил подлог, изучив текст.

При этом на документ по-прежнему продолжали ссылаться и в XVI веке. Тех, кто верил в абсолютную власть папства, называли гвельфами — итализация дома Вельв, который боролся с претендентами на имперский трон. А тех, кто поддерживал Священных Римских императоров, называли гибеллинами, что тоже было итализацией немецкого слова — Вайблинген, название замка и боевой клич дома Гогенштауфенов. Они были самой серьезной угрозой папству в XII веке.

Идеологический конфликт был не только абстрактным отражением разных взглядов на концепцию власти. Он также выражался в классовых нюансах, географии, событиях и возможностях. Если твой враг — гвельф, то ты автоматически гибеллин; если узурпатор сверг соперника-гибеллина, то он заявлял, что принадлежал к гвельфам, тем самым сразу получая поддержку и внутри города, и за его пределами.

Центром «Войны из-за ведра» был как раз этот конфликт между гвельфами и гибеллинами. Болонья была главным городом первых, позже ставшим частью Папского государства, и охраняла переходы через Апеннины. Модена — государство, зависевшее от поддержки Священных Римских императоров, которые вошли в Италию и наделили своих сторонников властью.

Поскольку два города находились по разные стороны идеологической борьбы, между ними неизбежно возникло напряжение, которое и привело к истории с похищенным ведром. Но в реальности ситуация была гораздо глубже и опаснее.

Наиболее вероятной причиной войны было не ведро, а захват силами Модены болонской крепости Монтевельо в сентябре 1325-го — серьезная атака на безопасность Болоньи. Она и стала последней каплей. Два города и их противоположные взгляды на мир схлестнулись в конфликте, и каждая, даже самая маленькая победа, отмечалась праздником.

В ноябре 1325-го армия Модены, находившаяся в меньшинстве, встретилась с солдатами Болоньи у замка Цапполино. Папа отлучил от церкви моденского лидера, провозгласив его бунтовщиком против Бога. На стороне Болоньи было численное преимущество, но армия была, по большей части, необученной, тогда как моденские силы состояли из профессиональных немецких солдат, посланных императором. Итого битва закончилась решительной победой Модены, и Болонья понесла большие потери.

Подобные победы часто приводят к появлению мифов, и легенда о ведре — один из таких случаев. Куда вероятнее, что ведро забрали уже после битвы, а не перед ней, и его символизм был кодифицирован в XVII веке, когда поэт Алессандро Тассони написал сатирический эпос «Похищенное ведро».

Но многие люди продолжают верить в этот миф и по сей день. В Модене то самое ведро гордо выставлено в ратуше, а в башне собора выставлена реплика — на месте, где раньше был оригинал. История и мифы зачастую не что иное как разные нарративные техники, и обе можно использовать для стимуляции национальной гордости или единства.