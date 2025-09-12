Новый остров образовался из-за таяния льда на Аляске

Новый остров появился посреди озера на юго-востоке Аляски из-за таяния льда. Как сообщает Live Science, позеленевший холм посреди голубой воды запечатлел спутник NASA Landsat 9 в августе.

«Остров» носит название Проу кноб (Prow knob или, дословно, «Набалдашник носа корабля») представляет собой небольшую гору, которая ранее была окружена ледником Алсека в Нацпарке Глейшер-Бей. На протяжении десятилетий лед отступает, медленно отделяя от себя гору и оставляя за собой растущее пресноводное озеро.

Образовавшаяся суша имеет площадь около 5 квадратных километров. Отметим, что еще в 1960 году профессор экологических наук в колледже Николс в Массачусетсе Маури Пелто прогнозировал, что ледник выпустит Проу кноб в 2020 году. Таким образом, горы льда отступали несколько дольше, чем предполагалось более 60 лет назад.