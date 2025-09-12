Ученые активно работают над созданием «интернета для животных»

Исследователи применяют современные цифровые технологии для кардинального преобразования взаимодействия с животными и приближения к созданию «интернета для питомцев». В рамках этого проекта разрабатываются инновационные устройства, такие как мобильные телефоны для собак и сенсорные экраны для попугаев, которые позволят расширить коммуникационные возможности между человеком и животными, сообщает Financial Times.

В Университете Глазго провели серию экспериментов, в ходе которых различные животные, включая попугаев, обезьян, кошек и собак, получили возможность взаимодействовать на расстоянии с помощью видео- и аудиозвонков.

Кроме того, ученые разработали технологию, позволяющую обезьянам и лемурам в зоопарках запрашивать воспроизведение успокаивающих звуков, запахов или видеоматериалов.

Илена Хирски-Дуглас, руководитель университетской группы по взаимодействию животных с компьютерными технологиями, разработала инновационный проект под названием DogPhone. Этот гаджет позволяет питомцам связываться со своими владельцами.

В основе DogPhone лежит мяч с акселерометром, который принадлежит лабрадору Илены по имени Зак. Когда собака поднимает и встряхивает мяч, система активируется и выводит видеозвонок на ноутбук хозяйки. Это позволяет Заку общаться с Иленой в любое удобное для него время. Более того, хозяйка также может звонить Заку, используя ту же систему. Обе стороны могут принимать или игнорировать входящие звонки.