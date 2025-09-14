В Албании министром по борьбе с коррупцией назначили искусственный интеллект

Албания стала первой страной в мире, назначившей министром не человека, а виртуального члена правительства, созданного из пикселей и кода.

Как утверждает телеканал NDTV, «министра» зовут Диэлла, она была запущена в январе как виртуальный помощник на базе искусственного интеллекта и будет заниматься вопросами по борьбе с коррупцией.

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что Диелла будет курировать государственные тендеры и благодаря ей правительство страны станет «свободным от коррупции».

Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев ранее рассказал RT, что генеративный ИИ может создавать убедительные, но ложные истории.