Человекоподобные роботы: ждать ли масштабного производства?

Крупные игроки рынка человекоподобных роботов строят смелые прогнозы по объемам продаж. Однако для того, чтобы эти прогнозы сбылись, необходимо преодолеть целый ряд трудностей, пишет IEEE Spectrum.

По данным издания, компания Agility Robotics планирует выпустить «сотни» своих роботов Digit в 2025 году, а ее завод в Орегоне рассчитан на создание более 10 000 роботов в год. Tesla в этом году намерена выпустить 5000 роботов Optimus, а в Figure уверены, что «к 2029 году можно производить 100 000 роботов».

Однако, по мнению Мелони Уайз, занимавшей ранее должность директора по продуктам в Agility Robotics, основным препятствием на пути производства тысяч человекоподобных роботов является рынок сбыта.

«Я не думаю, что кто-то нашел применение гуманоидам, которое потребовало бы нескольких тысяч роботов на объект», — пояснила она.

При этом нет уверенности в том, что прогресс в сфере систем искусственного интеллекта, на который рассчитывает ряд компаний, сможет как-то увеличить объемы продаж человекоподобных роботов. Сложность представляет также и уровень автономной работы и надежности.

Модель Digit компании Agility, которая способна переносить грузы до 16 кг, оснащается довольно увесистым блоком аккумуляторов, который позволяет работать без перерыва на протяжении 90 минут, а затем 9 минут заряжаться. Скорее всего, на практике периоды работы такого робота до начала очередной подзарядки будут длиться не более 30 минут.

Также необходимо закладывать «аварийный запас» в размере 60 минут, который потребуется либо для экстренной подзарядки, либо для устранения каких-либо технических проблем, иначе робот может разрядиться в самый неподходящий момент.

«Представьте, как это будет выглядеть даже при скромном развертывании нескольких сотен роботов весом более ста килограммов каждый. Никто не хочет этим заниматься», — констатировала Уайз.

Также многие промышленные заказчики ожидают надежности роботов на 99,99%, так как любой простой производственной линии может стоить десятки тысяч долларов в минуту, но производители пока не могут обеспечить такие показатели.

Существует и проблема с безопасностью. Мэтт Пауэрс, заместитель директора по исследованиям и разработкам в области автономных роботов в Boston Dynamics, отметил, что сейчас только разрабатываются конкретные стандарты безопасности для гуманоидных роботов.

«Безопасные и надежные гуманоидные роботы могут в будущем произвести революцию на рынке труда. Но потенциал — это пока всего лишь потенциал», — констатировало издание.

Ранее в немецком Дрездене состоялось дебютное выступление робота-дирижера MAiRA Pro S. Он управлял оркестром Sinfoniker с помощью трех палочек разного цвета. Худрук Sinfoniker Маркус Риндт рассказал, что идея робота-дирижера пришла ему в голову 23 года назад во время репетиции сложной композиции. Разработка велась совместно со специалистами Технического университета Дрездена и длилась два года. Отмечается, что робот-дирижер создавался не с целью заменить человека, а чтобы сделать то, что людям не под силу.