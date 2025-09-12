Аппарат Starlink помешал спутнику-шпиону заснять китайскую авиабазу

Компания Maxar Intelligence случайно сделала фотографию спутника Starlink во время съемки китайской военной авиабазы Динсинь. Об этом сообщает PCMag.

Maxar Intellingence недавно обратила внимание, что на одну из ее космических фотографий, сделанную в августе, попал аппарат компании Илона Маска. Его идентифицировали как спутник Starlink 33828, запущенный в апреле. Как установили специалисты, запущенный SpaceX аппарат летел на высоте в 485 км, а заснявший его — на орбите с высотой 542 км.

Фотография была сделана одним из аппаратов WorldView Legion, который предназначен для получения изображений высокого разрешения. При этом в кадре цвет спутника меняется — как объяснили в компании, Legion проводил объединение черно-белых данных с цветными, когда спутник Starlink пронесся мимо на орбитальной скорости.

Старший вице-президент компании Сюзанн Хейк публикацией снимка хотела обратить внимание на то, что на орбите становится тесно — большее количество аппаратов создает сложности для операторов. SpaceX уже координирует свои действия с другими компаниями, чтобы избежать возможных столкновений.