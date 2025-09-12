«Межзвездный пришелец» в Солнечной системе начал менять цвет

Межзвездный объект 3I/ATLAS, прилетевший в Солнечную систему, начал становиться зеленым по мере приближения к Солнцу. Об этом сообщает Live Science.

© Wikipedia Commons

Новые фотографии 3I/ATLAS, сделанные во время полного лунного затмения на прошлой неделе, намекают, что комета может приобретать ярко-зелёный цвет, приближаясь к середине своего пути через Солнечную систему. Вероятно, это результат всё большего сближения кометы с Солнцем и выброса из ее ядра новых, более редких химических веществ, считают ученые.

В октябре комета приблизится к Марсу, а в конце месяца достигнет минимального расстояния от Солнца. По мере того как «межзвездный пришелец» приближается к звезде, он начинает поглощать больше солнечной радиации, в результате чего из его ядра выбрасывается больше льда, газа и пыли. Это позволило комете начать отращивать традиционный хвост.

Объект 3I/ATLAS был замечен финансируемым NASA телескопом ATLAS в Чили. Астрономы просмотрели архивные наблюдения с нескольких телескопов и обнаружили, что предполагаемая комета прибыла со стороны созвездия Стрельца.

Итальянский астрофизик Джанлука Маси сообщил, что скорость 3I/ATLAS и путь этого объекта подтверждают, что он возник за пределами Солнечной системы. 3I/ATLAS движется со скоростью около 60 километров в секунду (около 214 364 километров в час) - слишком быстро, чтобы быть «локальным» объектом.

Доктор Пол Чодас, директор Центра исследований околоземных объектов NASA, предположил, что 3I/ATLAS путешествовала по межзвездному пространству в течение миллионов лет, прежде чем попасть в Солнечную систему. По слова ученых, 3I/ATLAS может оказаться древнейшей из когда-либо замеченных комет.

Астрономы оценивают диаметр 3I/ATLAS примерно в 11 километров. По мнению ученых, эта комета, вероятно, является самым ярким и быстрым из трех «инородных» объектов, которые были замечены в Солнечной системе.

Астрономы считают, что комета не представляет угрозы для Земли и останется от нее на расстоянии не менее 240 миллионов километров.