Хороший, плохой, тонкий: эксперты о новой серии iPhone 17

Презентация Apple - "Awe Dropping" (захватывающий дух) - отчасти оправдала свое пафосное название. Это был самый короткий и при этом самый интересный ивент Apple за последние годы, а представленная на нем линейка iPhone 17, безусловно, заслуживает нашего внимания. В экспертном сообществе уже развернулась дискуссия относительно потребительских свойств и рыночных перспектив новых iPhone, и особенно супертонкого iPhone Air, который еще накануне презентации вызвал, как огромный интерес, так и множество споров.

"Российская газета" попросила экспертов в области потребительской электроники высказать свое мнение о новых устройствах Apple.

Что вам понравилось в новых iPhone?

Главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов: Понравился яркий абрикосово-оранжевый цвет в Pro-линейке - самый живой оттенок среди флагманских iPhone Pro. Ранее яркими были только младшие модели серии RED или XR. Новый модуль задней панели выглядит более выразительно и запоминающе, уступая безликим "шайбам" китайских смартфонов.

Улучшена система автокадрирования в селфи-камере, которая при съемке и видеозвонках стабильно удерживает лицо пользователя в кадре. Качество фронтальной камеры выросло настолько, что iPhone 17 Pro претендует на звание смартфона с лучшей селфи-камерой в истории, опережая Samsung и большинство китайских флагманов.

Эффективность аккумулятора в iPhone традиционно выше, чем предполагают "голые" цифры мА·ч. iPhone 17 Pro Max с батареей 4832 мА·ч (Nano-SIM) или 5088 мА·ч (eSIM) обеспечивает автономность на уровне Android-флагманов с 6000-6400 мА·ч на Snapdragon 8 Elite и даже 6700-6800 мА·ч на Dimensity 9300/9400.

А iPhone 17 Pro (3988/4252 мА·ч) конкурирует по времени работы с Android-смартфонами 5200-5500 мА·ч.

Apple вновь доказала, что умеет создавать тонкие и легкие аппараты с выдающейся автономностью, превосходя китайские "мА·ч-рекорды" в стандартных корпусах.

Главный редактор rozetked.me Данил Гаращенко: Во-первых, Apple наконец-то услышала пользователей и довела до ума iPhone 17: 120 Гц экран, новый процессор, прокачанная селфи-камера. За свою цену - отличный базовый iPhone. При этом он внешне выглядит даже привлекательнее флагманов за счет матовой рамки.

Во-вторых, Apple по-настоящему задел вопрос автономности, и в этот раз она уделила ему особое внимание - не только увеличили аккумулятор и переработали систему отвода тепла, но и сделали версию без SIM-слота, где батарейка еще больше.

Поддерживаю активную пропаганду eSIM (iPhone только с eSIM теперь продают в Японии и ОАЭ, откуда везут к нам). Считаю это смелым шагом, как когда-то было с портом 3,5 мм.

Главный редактор iPhones.ru Никита Горяинов: Самая приятная новость с презентации - тот факт, что в обычном iPhone 17 теперь стоит дисплей с частотой 120 Гц, а не допотопными 60 Гц, как ранее. Многих это сподвигнет больше не рассматривать Pro к покупке, даже если раньше они предпочитали именно эту линейку.

Главный редактор itzine.ru и ведущий подкаста ForGeeks Сергей Кузнецов: Глобально мне нравится, что избавились от модели Plus - давно пора. Наконец-то сделали 120 Гц экран в обычном iPhone 17. Понравилось, что в Pro и Pro Max улучшили камеру и сделали все 3 модуля 48 мегапикселей - этого тоже давно ждали. Оранжевый цвет прекрасный. В целом, мне понравились новые модели, но надо понимать, что Apple уже несколько лет не делает революций, а лишь эволюцию собственных устройств. С 16-го обновляться на 17, наверное, не стоит. С 15 - можно подумать. С 14 - уже надо.

Что не понравилось?

Евгений Харитонов: Основная широкоугольная камера в iPhone 15, 16 и 17 сохранила одинаковый 48 Мп сенсор, тот же размер матрицы и светосилу оптики, то есть с 2023 года эволюции этого модуля не произошло.

У iPhone 17 Pro/Pro Max Apple не раскрыла точных характеристик камер: по одним утечкам у них новый сенсор с f/1.6, по другим - прежний от iPhone 15 Pro с f/1.8 и матрицей 1/2.8".

В повседневной съемке "1×" именно этот модуль остается ключевым, и отсутствие его улучшений означает, что iPhone 17 Pro уступают по качеству фото большинству китайских флагманов (Xiaomi 15 Ultra, Huawei Pura 80 Ultra, Huawei Mate 70 Pro, Oppo Find X8 Ultra, Vivo X200 Ultra) даже в стартовых условиях.

Сверхширокоугольные объективы тоже не обновлялись: модули в iPhone 16/16 Pro и iPhone 17/17 Pro идентичны.

В итоге реального прогресса по самой популярной камере "1×" в новых iPhone не случилось - придется ждать не следующего, а скорее еще одного юбилейного поколения.

Данил Гаращенко: Новые цвета спорные. Белый явно будет выглядеть отлично, к двум остальным есть вопросы. Камеры хоть и стали все по 48 Мп, но фактически обновление только у телевика - никакой "революции" по части фото ждать не стоит, что печалит на фоне успехов конкурентов.

Никита Горяинов: Дизайн линейки 17 Pro мне откровенно не понравился - это, на мой взгляд, регресс с прошлых моделей.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин: В целом достаточно дорого. На уровне прошлого года для Европы, для нас. Ритейлеры говорят о том, что цены снизились за счет курса рубля. Но сейчас, на фоне спекулятивных цен, это будет незаметно, а вообще курс рубля уже идет в обратную сторону. Инноваций как таковых я не вижу. Считаю, что нам попытались пустить пыль в глаза. Признаю, что это удалось. В целом же аудитория айфонов в России сейчас падает в силу разных ограничений. За первые 8 месяцев iPhone в рыночной доле упал до 4% в штучном выражении. Это очень-очень немного. Слишком дорогие, слишком мало инноваций. Их практически нет в этой линейке.

Сергей Кузнецов: Решение с дизайном и алюминиевым корпусом в Pro и Pro Max, на мой взгляд, неоднозначное. С одной стороны, это кажется менее надежным, чем титан, да и стекло с двух сторон - это риски поцарапанных поверхностей (может, поэтому сделали много новых чехлов?). С другой - это хорошее охлаждение, а как мы поняли из презентации, A19 будет греться.

Ваше мнение об iPhone Air и прогноз относительно того, насколько он будет популярен в России?

Евгений Харитонов: Пример Samsung с низкими продажами Galaxy S25 Edge (S25 Edge через три месяца после начала продаж в параллельном импорте успел подешеветь с 113 тыс. до 63 тыс. руб. - это самый быстрый спад цен среди всех современных флагманских смартфонов) должен был насторожить Apple. Однако либо чрезмерная уверенность в своих силах, либо уже запущенный цикл разработки iPhone 17 Air привел к тому, что на рынке появился еще один "стильный" смартфон, которого никто не просил.

iPhone 17 Air превосходит Samsung по времени автономной работы, однако не стоит ожидать от него рекордных показателей. Скорее всего, это будет уровень автономности, свойственный Android-смартфонам с аккумулятором емкостью 4000-4200 мА·ч или, как у б/у iPhone 13 Pro Max. В целом, жить можно, но без особого блеска. Задняя камера уступает Samsung S25 Edge, но фронтальная камера лучше. Samsung толще на 0,2 мм, при этом он оснащен двумя тыльными камерами и еще он дешевле. В итоге оба устройства не впечатляют.

С другой стороны, это именно тот эксперимент, которого так не хватает, по мнению критиков Apple. В последнее время мы неоднократно наблюдали, как и маркетологи Apple, и эксперты рынка смартфонов ошибались в своих прогнозах, что в итоге привело к выпуску ряда неудачных новинок со стороны команды Тима Кука (iPhone 14 Plus/15 Plus/16 Plus; Apple Vision Pro, iPhone 16e). Готов признать, что могу ошибаться, но, скорее всего, сенсации не будет, и iPhone 17 повторит печальную судьбу Samsung Galaxy S25 Edge.

Данил Гаращенко: iPhone Air - спорное решение. Я пользовался Samsung Galaxy S25 Edge и не совсем понял его предназначения. И я такой не один - продажи у него плохие. Думаю, с Air будет примерно такая же ситуация, как было когда-то с iPhone mini. Постепенно спрос упадет. Просто тонкий телефон с низкой автономностью - для чего он нужен? Непонятно.

Никита Горяинов: Несмотря на присутствие в линейке более дорогого iPhone 17 Pro, по-настоящему премиальным и флагманским в этом году является именно iPhone Air.

Технологически, идейно и визуально это символ того, куда сейчас движется компания - и, хоть у меня и есть большие сомнения в автономной работе такого тонкого Айфона, он понравился мне больше всего.

Продажи в России прогнозировать сложно, особенно с учетом растущего курса валют в последние несколько дней. Коллеги из сервиса выкупа техники "ДамПродам" рассказали, что количество запросов на продажу подержанных iPhone многократно выросло перед презентацией и на следующий день после нее. В остальном динамику продаж решит фактор цены и доступности устройств на "белом" (параллельный импорт) и сером рынках.

Эльдар Муртазин: Продажи iPhone Air в России пройдут в виде всплеска. Когда он только появится, то достаточно широко разойдется. Но, так же как iPhone Plus или iPhone Mini, - это очень нишевая модель, с посредственными характеристиками по времени работы, и в дальнейшем особо он продаваться не будет. То же самое можно сказать про Samsung Galaxy S25 Edge, который вышел несколько раньше в России. Он продается слабенько, потому что на фоне основных моделей относительно дорогой, и при этом необходимость в нем не очень понятна. Упрощенная версия, по сути, тех аппаратов, которые есть, той же Ultra. iPhone Air - хороший девайс для презентации, блеснуть, привлечь внимание и добавить маржинальность, а у iPhone Air самая высокая маржинальность среди всех продуктов, которые были представлены. В силу урезанности характеристик и использования старых компонентов. По сути, там только титановый корпус и максимально упрощенная конструкция.

Сергей Кузнецов: iPhone Air - это интересный концепт, чтобы показать, что Apple все еще умеет в крутые технологии и умеет противостоять конкурентам. Выпустить телефон на несколько миллиметров тоньше, чем Samsung - это вау. Одна камера - спорное решение. Маленький аккумулятор и MagSafe-внешняя батарейка, которая подходит только для Air, - тоже. Но это имиджевая модель. Ее будут покупать для демонстрации. Ну и, наконец-то, во всех линейках (кроме часов) у Apple есть Air. Я бы еще посмотрел на какой-нибудь Air SE, т. к. пока цена в $999 кажется высоковатой.

В России традиционно будут пользоваться спросом Pro Max и обычный iPhone 17. Про Air пока сказать сложно. Да, ты получаешь чип от Pro, но всего одну камеру и маленькое время работы. Этим смогут пожертвовать только те, для кого телефон - это не рабочий инструмент, а деталь стиля, возможность удивить окружающих и т. п. Думаю, что на фоне нового года и гендерных праздников спрос на него будет хорошим, но ниже, чем на iPhone 17. А после марта 2026 года пойдет на спад. А вот представит ли Apple в следующем году нам Air 2 - большой вопрос, т. к. пока это эксперимент для всех. Плюс, в следующем году мы все же ждем складной iPhone Fold.