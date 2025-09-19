Мумия из Сахары: как египтяне научились бальзамировать мертвых в Африке

Национальный музей Ливии готовится вновь открыть свои двери — впервые с падения Муаммара Каддафи в 2011-м. И это важная веха для науки, потому что там, в Триполи, хранится один из самых любопытных исторических артефактов современности — 5400-летняя мумия ребенка. Журнал Smithsonian рассказал о ней подробнее.

Когда археолог Фабрицио Мори отправился в Сахару в 1950-х, он намеревался задокументировать доисторическую наскальную живопись — не раскопать одно из самых старых сохранившихся тел на африканском континенте.

Археологическая миссия в Сахару, основанная Мори в 1955-м, изначально фокусировалась на горном массиве Тадрарт-Акакус на юго-западе Ливии. Мори годами документировал таинственные фигуры и граффити, вырезанные и нарисованные на стенах пещер. Но затем он решил попробовать поработать в другом направлении, и в 1959 году взял с собой в экспедицию команду спецов более широкой специализации. Мори подозревал, что где-то под пещерами, в самой земле, может скрываться нечто большее, чем просто наскальные рисунки

Исследователи начали раскопки в Уан Мухуггиаге — скалистом убежище, спрятанном в долине Ташвинат. Там они обнаружили что-то, что со стороны походило на гниющий сверток, покрытый листьями растений. Но, подняв сверток, они поняли, что это были не листья, а шкуры животных. А внутри покоилось мумифицированное тело маленького ребенка, с чьей шеи свисали бусины, изготовленные из скорлупы страусиных яиц.

Локация места захоронения, на самом дне убежище, подсказывала, что находка была по-настоящему древней. Проводники-туареги, работавшие с Мори, помогли ему перевезти останки. На протяжении 10 дней верблюды везли тело ребенка по пескам в направлении Гата, где команда дожидалась необходимых разрешений от властей Триполи.

Через пару недель мумия вылетела в столицу Италии и попала в антропологический музей при Римском университете. Там мори попросил помощь у палеопатологов чтобы изучить останки.

Радиоуглеродные тесты датировали мумию примерно 3400 годом до н.э. Ребенок, скорее всего, жил в период африканской влажности, когда ныне сухая пустыня была полна озер, лугов и диких животных. Ранние скотоводческие племена прекрасно себя чувствовали в этом окружении, и, вероятно, найденные останки были выдающимся примером ранней формы мумификации. А невероятная засушливость Сахары помогла сохранить тело на протяжении более 5 000 лет.

Ребенок умер приблизительно в возрасте 2,5 лет. Надрез в области живота подсказывал, что его внутренние органы были изъяты. Грудная клетка и живот заполнены красновато-коричневым пигментом, но смолы или битума, которые использовались в более поздних ритуальных традициях, специалисты не нашли. Тем не менее, тело превосходно сохранилось: учитывая временные рамки, техника мумификации определенно продвинутая.

Исследователи заметили четкие сходства между методами, с помощью которых забальзамировали тело ребенка из Уан Мухуггиага, и египетскими практиками мумификации. Обе культуры помещали мертвецов в позу младенца, использовали бусы из яичной скорлупы в качестве ювелирных украшений и убирали внутренние органы, чтобы предотвратить гниение. Однако египтяне начали изымать органы лишь в 2600 году до н.э. — аж через 800 лет после мумификации ребенка в Сахаре.

Длинный надрез на теле ребенка, вероятнее всего, сделали для того, чтобы убрать органы грудной клетки и рюшной полости — египетские практики повторяют данную процедуру. Полость внутри тела заполнена легкой, пористой массой из черной плесени, возможно смешанной с семенами растений. Но этот материал никогда не анализировали пристально, или как минимум не зафиксировали его анализ на бумаге.

Нечто похожее встречалось в Йемене 1000-300 годов до н.э. Там тела препарировали, заполняли растительными материалами и заворачивали в шкуры животных. В одном случае археологи нашли останки, завернутые в лен — опять же, практика, похожая на египетскую. Подобные сходства позволяют предположить, что между двумя народами был обмен информацией и практиками через торговлю.

Некоторые специалисты заходят даже дальше и полагают, что жители пустынь могли изобрести мумификацию первыми, после чего их знания перенял Древний Египет и отточил их. Например, в той же Ливии встречаются наскальные рисунки с изображениями Анубиса — бога, связанного с мумификацией. Причем датируются эти рисунки даже раньше, чем самые ранние известные упоминания божества в долине Нила, в додинастическом Египте (6000-3150 годы до н.э.). На этих рисунках бог изображен как человек с головой собаки, или человек в маске собаки. А это свидетельствует, что концепт презервации тела мог впервые появиться именно в Сахаре.

Но ученых также интересует вопрос социального статуса. По мнению историков и археологов, у кочевников-скотоводов могли быть элитные классы. Есть вероятность, что мумифицированный ребенок из Уан Мухуггиага принадлежал к привилегированной группе, у которой были возможности и знания, необходимые для презервации тела. Другая часть экспертов же считает, что мумификация не обязательно выступает признаком могущества или достатка.

На сегодняшний день мумия находится в Национальном музее Ливии, в ожидании открытия экспозиции. Но ребенок, чьи останки сохранились на протяжении 5 400 лет в отличном состоянии, не очень хорошо выдержал современность. Уже в 1999-м, по свидетельствам очевидцев, от него остался лишь череп, позвоночник, ребра и кости конечностей. От ожерелья сохранились лишь три бусины, хотя на фотографиях с раскопок Мори оно было целым.