​​Samsung назвала презентацию iPhone 17 «скучной»

Samsung высмеяла презентацию iPhone 17, назвав её в Twitter «Zzz-note» (символами ZzzZzzzZz обычно показывают сон), одновременно анонсировав конкурс с раздачей Galaxy Z Fold 7, Galaxy Watch 8 Classic и Galaxy Buds 3 Pro. Пользователи в США могут участвовать, ответив, почему хотят перейти на Galaxy.

© Apple

Как отметили в Сети, критика Samsung выглядит иронично, ведь её собственная серия Galaxy S25 была крайне «консервативной». Все три модели получили лишь новый процессор, а S25 Ultra — защиту Gorilla Armor 2 и 50-МП ультраширокую камеру. При этом у S Pen убрали Bluetooth, а базовые S25 и S25 Plus почти не получили улучшений, кроме увеличенного объема оперативной памяти.

© Соцсети

Среди новинок Samsung действительно выделяется Galaxy Z Fold 7 — складной смартфон с тонким корпусом, камерой 200 МП и хорошим дизайном. А вот Apple, как ожидается, выпустит складной iPhone только в 2026 году.