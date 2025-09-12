Создателя ChatGPT обвинили в убийстве

Журналист Такер Карлсон намекнул на возможную причастность компании OpenAI (создатель ChatGPT) и ее главы Сэма Альтмана к убийству Сучира Баладжи — 26-летнего американца индийского происхождения, который работал в OpenAI три года.

© if24.ru

Баладжи уволился из OpenAI в августе прошлого года, заявив, что разочаровался в компании. По его мнению, ИИ вредит человечеству, а ChatGPT нарушает закон США об авторском праве, так как обучается на продуктах конкурентов и других компаний. Затем было объявлено, что Баладжи готов выступить информатором в суде против OpenAI. Спустя неделю его нашли мёртвым. Официальная версия следствия — самоубийство с помощью огнестрельного оружия. Однако на месте происшествия были найдены улики, указывающие на то, что эта версия может быть ошибочной.

Мать погибшего уверена, что её сына убили по приказу Сэма Альтмана, чтобы его показания и документы не навредили OpenAI.

Альтман категорически отверг эти обвинения в интервью Карлсону. Вторая часть беседы раскрыла глубинный конфликт Альтмана с Илоном Маском, который якобы пытается «замедлить» развитие OpenAI после своего ухода из проекта.

Карлсон также подверг сомнению этические основы ИИ-индустрии, настойчиво расспрашивая Альтмана о наличии у него религиозных убеждений и моральных ориентиров, что указывает на фундаментальное напряжение между технологическим прогрессом и традиционными ценностями, пишет издание Gizmodo.