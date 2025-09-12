В «Горбушкином дворе» изъяли почти 5 тысяч гаджетов

Пресс-служба Федеральной таможенной службы заявила, что в московском ТЦ «Горбушкин двор» было изъято 4,8 тыс. единиц различной техники: смартфоны, ноутбуки и планшеты.

Вместе с этим в ряде российских регионов прошли таможенные осмотры помещений, складов и распределительных центров маркетплейсов. В ходе проверки обнаружено более 7,5 тыс. единиц незаконно ввезённых электроинструментов разных брендов.

Отдельно в сообщении указывается, что Центральным таможенным управлением в отношении двух логистических компаний была проведена проверка, в ходе которой выявлено 230 тыс. единиц незаконно импортированных автомобильных запчастей, бытовой техники, телефонов и планшетов на сумму в 3,8 млрд рублей.

Ранее ФТС заявила, что в Домодедово пресекли контрабанду ювелирных изделий почти на 7 млн рублей.