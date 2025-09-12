Журналисты согнули тонкий iPhone Air и удивились результатом

Руководитель отдела маркетинга Apple Грег Джосвиак и глава подразделения по разработке аппаратного обеспечения Джон Тернус в беседе с порталом Tom's Guide погнули iPhone Air и поговорили о прочности этой модели.

© Apple

Во время интервью Джосвиак передал обозревателю Марку Спунауэру устройство и предложил проверить его на изгиб. Несмотря на приложенные усилия, смартфон лишь незначительно деформировался и затем вернулся в исходное состояние. Аналогичный результат продемонстрировал тест, проведенный Лэнсом Уланоффом из TechRadar.

По словам представителей компании, при разработке модели особое внимание было уделено прочности конструкции. В Apple отметили, что учитывали опыт с iPhone 6, вокруг которого в 2014 году разгорелся скандал под названием «Bendgate», связанный с чрезмерной гибкостью корпуса. В новой линейке компания постаралась исключить подобные риски.

iPhone Air получил сверхтонкий корпус толщиной 5,6 мм, титановый корпус, одну камеру на 48 Мп, чип Apple A19 Pro, 6,5-дюймовый OLED-дисплей. Смартфон поступит в продажу 19 сентября по цене от $999 (около 85,5 тыс. руб.).