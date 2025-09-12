Google устранила помехи на экранах новых Pixel 10

Google выпустила сентябрьское обновление программного обеспечения для смартфонов линейки Pixel 10, которое устраняет проблему с появлением цветных полос на дисплеях устройств. Об этом сообщает Android Authority.

С первых дней продаж смартфонов Pixel 10 пользователи начали сообщать о кратковременном появлении красных, зеленых и белых полос на экранах. Первоначально сбои выглядели как аппаратный дефект, однако их спонтанное исчезновение указывало на программную природу неисправности.

Тогда один из владельцев Pixel 10 пожаловался на искажение изображения без каких-либо внешних причин. Аналогичные жалобы появились и на Reddit, где десятки пользователей подтвердили подобную проблему.

В официальном списке изменений обновления BD3A.250721.001.B7 упоминается лишь исправление проблемы с «черными экранами» при загрузке страниц в Chrome, однако представители компании подтвердили Android Authority, что патч также устраняет сбой с цветными линиями.

Google уточнила, что проблема затронула небольшое количество устройств Pixel 10, и заявила о работе над другими исправлениями.