Представлено новое поколение чипов Arm Lumex для смартфонов

Arm представила новые чипы Lumex нового поколения, разработанные для ускорения выполнения локальных задач искусственного интеллекта непосредственно на мобильных устройствах.

Линейка включает четыре вычислительных ядра: C1-Ultra – для работы с большими моделями, C1-Premium – для эффективной многозадачности, C1-Pro – для воспроизведения видеоконтента и C1-Nano – оптимизированное для носимой электроники, а также три варианта графических ускорителей. Все они базируются на передовой архитектуре ARMv9.3-A.

Ключевой особенностью всех вычислительных ядер Lumex является поддержка расширенного набора команд SME2 для матричных вычислений, что позволит увеличить скорость обработки ИИ-задач в пять раз без роста энергопотребления.

CPU

Флагманское ядро C1-Ultra, заменившее Cortex-X925, демонстрирует прирост мощности на 25% в сравнительных тестах и в среднем на 15% быстрее при реальном использовании. Оно оснащено 64 КБ I-кэша L1, 128 КБ D-кэша L1, 2/3 МБ кэша L2, а также поддерживает до 32 МБ общего кэша L3.

Ядро C1-Premium – относительно новая разработка, позиционируемая между высокопроизводительными ядрами (например, A725) и «суперъядрами» (типа X925). По заявлению Arm, оно унаследовало все преимущества C1-Ultra, но при этом занимает на 35% меньше площади кристалла благодаря оптимизированной физической реализации. Ядро включает 64 КБ I-кэша L1, 64 КБ D-кэша L1, 1/2 МБ кэша L2 и поддержку до 32 МБ общего кэша L3.

C1-Pro пришёл на смену Cortex-A725 и обеспечивает повышение производительности на 16% в играх и на 11% в синтетических тестах. Как и старшие модели C1, оно поддерживает SME2, что позволяет ускорить работу ИИ-задач в пять раз. В состав ядра входят 32/64 КБ I-кэша L1, 32/64 КБ D-кэша L1, от 128 КБ до 1 МБ кэша L2, а также поддержка до 32 МБ общего кэша L3. Производитель не обошёл стороной и энергоэффективные ядра класса LITTLE: вместо Cortex-A520 теперь используются ядра C1-Nano, демонстрирующие прирост производительности на 10%, но потребляющие на 26% меньше энергии при той же вычислительной нагрузке.

GPU

Также было обновлено графическое ядро Mali G1-Ultra. Интегрированное в новую систему, оно демонстрирует значительный прирост мощности: производительность улучшилась на 20%, трассировка лучей – вдвое, а возможности обработки искусственного интеллекта – на 20% относительно Immortalis-G925. Технология масштабирования при рендеринге повышает число кадров в секунду без ухудшения визуального качества. При использовании аппаратной трассировки лучей частота кадров в играх увеличивается на 40%.

Усовершенствования в управлении памятью, планировании задач и инструментарии для разработчиков позволяют создавать расширенные визуальные эффекты и интеллектуальные функции, сохраняя оптимальную работу и энергоэффективность.

Вместе с флагманским Mali G1-Ultra Arm представила графические ускорители Mali G1-Premium и Mali G1-Pro, ориентированные на универсальность и экономичность в различных категориях мобильных устройств. Благодаря гибкости конфигурации от одного до двадцати четырёх шейдерных ядер семейство Mali G1 даёт возможность оптимизировать графическую подсистему под конкретные нужды рынка и целевой сегмент устройства.

Где будут использоваться?

Новые ядра Lumex станут ключевым элементом большинства грядущих чипсетов, включая MediaTek Dimensity 9500 и Samsung Exynos 2600. Samsung официально заявила о планах по интеграции Lumex, а Honor также объявила о сотрудничестве (вероятно, с использованием решений MediaTek).