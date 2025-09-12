Стало известно, какие еще гаджеты представит Apple до конца года

Корпорация Apple намерена представить до конца 2025 года еще несколько продуктов. Об этом сообщает профильное издание MacRumors.

© Lenta.ru

Авторы медиа заявили, что компания может выпустить еще несколько устройств, несмотря на проведенную недавно презентацию iPhone 17. Такое предположение журналисты сделали на основе инсайдов. По их мнению, IT-гигант анонсирует несколько новых продуктов в октябре.

В том числе компания должна представить новое поколение ТВ-приставки Apple TV — аппарат получит процессор A17 Pro и встроенную камеру. Умная колонка HomePod mini также должна выйти с новым чипом и поддержкой Apple Intelligence. Планшет iPad Pro, скорее всего, получит процессор M5 и две фронтальные камеры.

Кроме того, Apple закончила разработку умного-маячка AirTag второго поколения и монитора Studio Display 2 с подсветкой mini-LED. Наконец, корпорация может представить новую версию гарнитуры дополненной и виртуальной реальности Vision Pro.

Авторы предсказали, что Apple опубликует информацию о новых устройствах на своем сайте. Однако в исключительном случае компания может провести небольшую презентацию.

Ранее инсайдер Марк Гурман заявил, что Apple выпустила iPhone 17 Pro Max с 2 терабайтами памяти, чтобы подготовить своих потребителей к повышению цен на смартфоны. По мнению Гурмана, определенная часть фанатов бренда уже готова платить за iPhone 2000 долларов (170 тысяч рублей).