Ученые поделились соображениями о внешности древних марсиан

НАСА сделало ошеломляющее заявление о том, что его ученые обнаружили "самые четкие доказательства" существования жизни на Марсе. В прошлом году марсоход НАСА "Персеверанс" обнаружил, что сухое русло реки к северу от марсианского экватора усеяно ржавыми круглыми отметинами, известными как "леопардовые пятна".

По словам администратора НАСА Шона Даффи, космическое агентство США теперь считает, что эти следы могли быть оставлены древними формами жизни, жившими миллиарды лет назад. Теперь ученые выяснили, как могли выглядеть эти инопланетные организмы, пишет Daily Mail. Любая жизнь, возникшая на Марсе, должна была бы бороться с жесткой радиацией, слабой гравитацией и температурами, которые могут колебаться между 20°C (70°F) днем и -153°C (-225°F) ночью.

Однако ученые, стоящие за этим новаторским исследованием, утверждают, что эволюция некоторых форм жизни все еще возможна. Если бы на Марсе была жизнь, она почти наверняка состояла бы из очень простых микроорганизмов, таких как бактерии.

В том маловероятном случае, если где-то на Красной планете действительно возникла более сложная жизнь, ей потребовалось бы разработать специальные приспособления, чтобы выжить в этом невероятно суровом климате.

Исследуя регион, известный как "Светлый ангел", марсоход НАСА "Персеверанс" заметил группу необычных отметин, напоминающих пятна леопарда. Ученые называют эти пятна "фронтами реакции", и они являются точками соприкосновения, где в прошлом происходили химические и физические реакции.

Важно отметить, подчеркивает Daily Mail, что бортовая лаборатория Perseverance обнаружила, что эти пятна содержат два богатых железом минерала: вивианит, который содержится в разлагающихся органических веществах, и грейгит, который вырабатывается микробами на Земле.

Доктор Кейрон Хикман-Льюис, исследователь Земли из Биркбекского Лондонского университета и соавтор отчета НАСА, рассказывает Daily Mail: "Известно, что виды органоминеральных ассоциаций, наблюдаемых в Bright Angel, о которых сообщается в этой статье, генерируются микробной жизнью на Земле, и поэтому это это очень многообещающее наблюдение - увидеть нечто столь похожее на Марсе. Безусловно, я считаю, что это самое убедительное потенциальное доказательство существования жизни на Марсе, найденное на сегодняшний день".

Ученые пока не могут исключить, что эти пятна могут быть вызваны небиологическими процессами, и доктор Хикман-Льюис говорит, что это не является "неопровержимым доказательством".

Однако, потратив год на изучение доказательств и поиск альтернативных объяснений, исследователи теперь достаточно уверены, чтобы сказать, что это может быть "биосигнатурой", неуловимым признаком, который доказывает существование жизни.

Потенциальные признаки жизни были обнаружены в районе под названием кратер Джезеро, в ударной впадине к северу от экватора, пишет Daily Mail. Хотя сейчас это бесплодная пустошь, миллиарды лет назад кратер Джезеро был заполнен водой, которая могла быть домом для жизни. Если в этих водах действительно существовала жизнь, то наиболее правдоподобным объяснением является то, что это был какой-то простой микроорганизм.

Доктор Хикман-Льюис говорит: "Среда, в которой были обнаружены эти потенциальные биосигналы, по-видимому, богата водой при низких температурах и, следовательно, очень благоприятна для жизни микроорганизмов".

В своей статье, опубликованной в журнале Nature, исследователи предполагают, что микробы могли питаться природными углеродом, серой и фосфором, содержащимися в горных породах. Затем эти микробы "выделили" минералы, которые мы сейчас видим как пятна леопарда. Условия на поверхности были бы невероятно суровыми, но исследователи говорят, что жизнь все еще могла бы влачить простое существование.

Доктор Санджив Гупта, специалист по Земле из Имперского колледжа Лондона и член исследовательской группы, комментирует Daily Mail: "Миллиарды лет назад на поверхности планеты присутствовала жидкая вода, так что это была пригодная для жизни среда. Здесь могла существовать простая микробная жизнь. Мы можем сказать гораздо больше”.

Поскольку мы можем видеть только возможные следы, оставленные этими микроорганизмами, трудно сказать, как они могли выглядеть или как вели себя. Однако можно сделать некоторые очень общие прогнозы, основываясь на параллелях с Земли, отмечает Daily Mail.

Профессор Майкл Гарретт, астроном из Манчестерского университета и директор Центра астрофизики Джодрелл Бэнк, который не принимал участия в исследовании, сказал Daily Mail:

"Подумайте о выносливых бактериях, похожих на земных экстремофилов, которые процветают в очень соленых, холодных или с низким содержанием кислорода условиях здесь, на Земле. Хорошими аналогами являются микробные сообщества в очень соленых озерах или микробы, живущие на глубине нескольких километров под земной корой, или в высокогорной пустыне Чили. Эти примеры показывают нам, что жизнь может быть суровой, минималистичной и стойкой даже в местах с суровыми условиями на поверхности”.

Если эти леопардовые пятна действительно являются биосигналами, то исследователи говорят, что маловероятно, что они существовали только в одном месте. В настоящее время Perseverance изучает очень древние скалы за пределами кратера Езеро в поисках признаков более широко распространенной жизни.

Однако крайне маловероятно, что где-либо на Красной планете возникла более сложная жизнь. Исследователи полагают, что микробы появились на Марсе примерно в то же время, когда зарождалась жизнь на Земле. Однако примерно через миллиард лет климат Марса начал быстро меняться, поскольку солнечные ветры разрушили его атмосферу, сделав планету очень холодной и сухой.

Профессор Гарретт говорит: "Эти суровые условия на Марсе спустя 1 миллиард лет наложат серьезные ограничения на размеры тела и сложность любой формы жизни. Потребовалось по-настоящему сложной жизни, такой как животные, еще 3 миллиарда лет, прежде чем они появились на Земле, где условия были намного лучше для поддержания сложных форм жизни, требовательных к энергии”.

В том маловероятном случае, если бы действительно возникла более сложная жизнь, суровые условия Марса также наложили бы серьезные ограничения на то, как она могла бы выглядеть.

"Его нужно было бы приспособить к интенсивному ультрафиолетовому излучению Солнца, экстремальному холоду и ограниченному количеству жидкой воды - на самом деле мы не видим сложной жизни животных в таких условиях, - подчеркивает профессор Гаррет. – Если бы они там присутствовали, им требовалась бы защита от ультрафиолетового излучения солнца – например, толстая кожа или, возможно, они жили бы в основном под марсианским грунтом".

Это означает, что сложная форма жизни может напоминать земных существ, живущих в исключительно суровых условиях, таких как обитающие в пустыне ящерицы.