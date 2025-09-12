Американское космическое агентство (НАСА) опровергло теорию гарвардского астронома, который предположил, что объект, летящий из-за пределов Солнечной системы, может быть реликтом далекой цивилизации.

Наблюдатели за небом в НАСА отвергли гипотезу гарвардского астронома о том, что редкий межзвездный объект, пролетающий через нашу Солнечную систему, является реликтом цивилизации из другого небесного окружения и “потенциально может представлять угрозу для человечества”, пишет The Guardian.

Ави Леб, руководитель проекта Гарвардского университета "Галилео", который занимается поиском доказательств существования внеземного разума, вызвал удивление, предположив в июльской научной статье, что комета 3I/Atlas, которая должна пройти рядом с Марсом в следующем месяце, могла быть создана искусственно, напоминает The Guardian.

Это всего лишь третий известный объект, возникший за пределами Солнечной системы и получивший свое название в честь обзорного телескопа системы последнего предупреждения об ударе астероида об землю (Atlas) в Рио-Уртадо, Чили, который обнаружил его 1 июля.

Леб говорит, что наблюдения за объектом до сих пор не выявили газообразных хвостов из пыли и плазмы, характерных для комет, возникающих внутри Солнечной системы, и показали, что он движется по неортодоксальной траектории, что наводит на мысль о “технологическом артефакте” с “активным интеллектом”.

“Если будущие данные укажут на отсутствие кометного хвоста, мы столкнемся с заманчивой возможностью того, что он не унаследовал случайную скорость в межзвездном пространстве, а вместо этого был намеренно направлен во внутреннюю часть Солнечной системы”, - написал Леб в своем блоге.

Еще более зловещей, утверждает Леб в своей статье, является возможность того, что объект совершит тайный маневр в глубоком космосе, пока он будет скрыт за Солнцем в конце октября, а затем возьмет курс на сближение с Землей с “злонамеренным намерением”.

“Последствия, если гипотеза окажется верной, потенциально могут быть ужасными для человечества и, возможно, потребуют принятия защитных мер, хотя они могут оказаться бесполезными”, - написал Ави Леб.

Постулат Леба, который, по его мнению, по крайней мере заслуживает анализа, не произвел впечатления на экспертов НАСА, констатирует The Guardian. Космическое агентство внимательно изучает объект с помощью наземных и космических телескопов с тех пор, как его впервые заметили, и категорически заявляет, что он не представляет угрозы для Земли.

“Объект похож на комету. Он ведет себя как комета. Она очень, очень сильно напоминает, практически во всех отношениях, известные нам кометы, - сказал Том Статлер, ведущий научный сотрудник Наса по малым телам Солнечной системы. – У объекта есть несколько интересных свойств, которые немного отличаются от свойств комет нашей солнечной системы, но он ведет себя как комета. Таким образом, все доказательства указывают на то, что этот объект является естественным телом. Это комета”.

Снимки, сделанные космическим телескопом "Хаббл", показывают, что его ширина достигает 5,6 км, а скорость движения составляет 209 000 км/ч, что является самой высокой скоростью, когда-либо зафиксированной для посетителей Солнечной системы.

Статлер отмечает, что все кометы, а не только межзвездные, демонстрируют некоторые элементы аномалии.

“Кометы представляют собой смесь пыли и льда, они нагреваются солнцем, это нагревание меняется, и то, как именно они реагируют на это, немного непредсказуемо, - сказал он. – Таким образом, даже в нашей солнечной системе кометы могут внезапно становиться ярче, если там есть, скажем, определенный слой льда, который быстро сублимируется и выбрасывает большое количество пыли. Это то, к чему готовы наши наблюдатели за кометами и эксперты, и это дает возможность получить больше информации”.

Статлер сказал, что объект не приблизится к Земле ближе, чем на 170 миллионов миль из-за расположения планет в течение следующих нескольких месяцев. Он пройдет рядом с Марсом, Юпитером и Венерой.

“Это особенное открытие, потому что теперь у нас есть возможность открывать эти межзвездные кометы, - комментирует он. – Не то чтобы они действительно были чем-то новым, но у нас совсем недавно появилась возможность открывать их, и пока мы обнаружили только три. Это дает нам окно, которого у нас никогда раньше не было, непосредственно в строение других солнечных систем”.

Ави Леб тем временем признал в своем блоге, что “самая простая гипотеза заключается в том, что 3I/ATLAS - это комета”, и что он выдвигал альтернативные возможности в качестве упражнения, бросающего вызов предвзятым идеям: “Давайте вместо этого сохраним наше детское любопытство и будем искать доказательства, а не притворяться взрослыми, которые заранее знают ответы. Гипотеза сама по себе является интересным упражнением, и ее весело развивать, независимо от ее вероятной обоснованности”.