Радиостанция «Судного дня» вышла в эфир с двумя загадочными сообщениями

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», снова вышла в эфир и передала два новых сообщения. Об этом сообщается в Telegram-канале «УВБ-76 логи», который отслеживает активность станции.

Около девяти утра в пятницу переданы сообщения «альма» и «аутосыч».

28 августа УВБ-76 установила рекорд с 19 сообщениями за сутки. Радиостанция вышла в эфир с 18 зашифрованными посланиями, а 27 августа передала слово «нитромопс».

УВБ-76 — радиостанция, созданная в 1970-х годах. Станция вещает с 1976 года и получила прозвище «жужжалка» из-за характерного фонового гудения. Истинное предназначение ее сообщений до сих пор неизвестно. Пользователи социальных сетей часто связывают их с глобальными событиями.