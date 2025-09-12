Впервые проведена точная датировка яйца динозавра

Датирование яиц динозавров — задача непростая: доступные методы ограничены и подвержены ошибкам, поскольку материалы, по которым косвенно определяют возраст, вроде вулканических пород или минералов, сами могли измениться с тех давних пор.

© Naukatv.ru

Китайские ученые впервые в палеонтологии применили прямой метод датирования яиц динозавров, используя лазеры для анализа фрагментов яичной скорлупы. Результаты опубликованы журнале Frontiers in Earth Science. Они помогут больше узнать о климате мелового периода.

Тогда Земля страдала от повсеместной вулканической активности, событий истощения кислорода в океанах и массовых вымираний. Окаменелости того времени сохранились и продолжают давать ученым подсказки о том, каким мог быть климат в разных регионах.

Особенно ценны в этом качестве яйца динозавров, найденные на участке Цинлуншань в бассейне Юньян в центральном Китае. Карбонатное уран-свинцовое датирование показало, что они отложены 85,91 ± 1,74 миллиона лет назад.

«Мы впервые надежно датировали эти окаменелости, положив конец долгой неопределенности относительно их возраста», — заявил палеонтолог Би Чжао из Хубэйского института геонаук.

Атомные часы

Цинлуншань — первый национальный заповедник ископаемых яиц динозавров в Китае. Более 3000 окаменелых яиц разбросаны там по трем участкам. Большинство из них покоятся в различных породах, таких как брекчии, смеси брекчий и алевролитов, а также мелкозернистые песчаники. Яйца в основном сохранили свое первоначальное местоположение и форму.

Большинство из них, как считается, принадлежит одному виду, Placoolithus tumiaolingensis, который относится к семейству Dendroolithidae, для которого характерна сильно пористая скорлупа. Одно из таких яиц, которое лежало в кладке из 28 штук, взяли в качестве образца для исследования.

«Мы направили микролазер на образцы яичной скорлупы, испаряя карбонатные минералы в аэрозоль. Его анализировали с помощью масс-спектрометра для подсчета атомов урана и свинца. Поскольку уран распадается в свинец с постоянной скоростью, мы смогли рассчитать возраст, измеряя накопленный свинец — это как атомные часы для окаменелостей», — объяснил Чжао.

Древний климат

Глобальное похолодание началось за несколько миллионов лет до откладки яиц, в туронском ярусе (примерно от 93,9 до 89,8 миллиона лет назад). К моменту, определенному уран-свинцовым датированием, температура была уже намного ниже — что повлияло на снижение разнообразия динозавров и, возможно, на количество отложенных ими на участке Цинлуншань яиц.

«Особая пористая структура яиц дендроолитид могла быть эволюционной адаптацией к климатическим изменениям, поскольку во время похолодания по всему миру появлялись новые типы яиц», — заметил исследователь.

Но похоже, эта адаптация виду не помогла, добавил он: «P. tumiaolingensis, возможно, представляет собой эволюционный тупик — они не смогли успешно адаптироваться к похолоданию».

Хотя в этом исследовании было изучено лишь несколько образцов яичной скорлупы, все тесты подтвердили схожий возраст фрагментов яиц, который также соответствует возрасту окружающих пород. Команда планирует расширить выборку, включив яйца, найденные в разных слоях породы, что может помочь составить региональную хронологию. В дальнейшем будут изучены яйца дендроолитид в соседних бассейнах, чтобы проследить миграции динозавров.