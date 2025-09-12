Масштабный сбой произошел в работе Telegram

Пользователи из России и стран Европы в пятницу, 12 сентября, стали массово жаловаться на работу мессенджера Telegram.

© Вечерняя Москва

По данным портала Downdetector, который занимается отслеживанием подобных сбоев, за последний час на работу мессенджера пожаловались 488 человек. Наибольшее количество сообщений поступило из Нидерландов, Германии, Еврейской автономной, Ленинградской и Белгородской областей.

42 процента респондентов сообщили о проблемах в работе сайта, еще 35 процентов пользователей отметили проблемы в функционировании мобильного приложения. 37,1 процента жалоб поступило от пользователей устройств с операционной системой Windows, 25,8 процента — от владельцев Android-устройств и 19,5 процента — от обладателей устройств с операционной системой iOS.

Согласно информации интернет-ресурса сбой.рф, на проблемы в работе Telegram пожаловались 57 человек. Больше всего сообщений о сбое поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Республики Чечня и Ставрополья.

До этого сбой в работе мессенджера зафиксировали 12 сентября. Жалобы начали появляться еще вечером 11 сентября, но к утру следующего дня их количество резко выросло. Наибольшее число проблем в работе мессенджера зафиксировали в Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком автономном округе, Хабаровском крае, а также Воронежской и Саратовской областях.