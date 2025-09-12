Масштабный сбой произошел в работе Telegram
Пользователи из России и стран Европы в пятницу, 12 сентября, стали массово жаловаться на работу мессенджера Telegram.
По данным портала Downdetector, который занимается отслеживанием подобных сбоев, за последний час на работу мессенджера пожаловались 488 человек. Наибольшее количество сообщений поступило из Нидерландов, Германии, Еврейской автономной, Ленинградской и Белгородской областей.
42 процента респондентов сообщили о проблемах в работе сайта, еще 35 процентов пользователей отметили проблемы в функционировании мобильного приложения. 37,1 процента жалоб поступило от пользователей устройств с операционной системой Windows, 25,8 процента — от владельцев Android-устройств и 19,5 процента — от обладателей устройств с операционной системой iOS.
Согласно информации интернет-ресурса сбой.рф, на проблемы в работе Telegram пожаловались 57 человек. Больше всего сообщений о сбое поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Республики Чечня и Ставрополья.
До этого сбой в работе мессенджера зафиксировали 12 сентября. Жалобы начали появляться еще вечером 11 сентября, но к утру следующего дня их количество резко выросло. Наибольшее число проблем в работе мессенджера зафиксировали в Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком автономном округе, Хабаровском крае, а также Воронежской и Саратовской областях.