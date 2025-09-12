Пользователям стала доступна Windows 11 весом всего 2 ГБ

Энтузиаст NTDEV представил экспериментальный инструмент Nano11, позволяющий значительно уменьшить размер установочного образа Windows 11. В опубликованной демонстрации показано, что объем ISO-файла системы удалось сократить с 8,32 до 2,28 ГБ, сообщает 3DNews.

Nano11 основан на кастомизации Windows 11 в процессе установки и фактически исключает из системы все неключевые компоненты. В частности, утилита удаляет большинство встроенных служб, включая Windows Defender, «Центр обновления», подсистему аудио, а также хранилище компонентов и драйверы устройств. Это позволяет существенно экономить дисковое пространство, но делает систему непригодной для обслуживания и дальнейших обновлений.

Разработчик подчеркивает, что Nano11 является «экстремально экспериментальным» решением, ориентированным на узкие сценарии применения — тестирование, разработку и виртуализацию, где требуется минимальный объем ОС для запуска ограниченного набора программ.

Для использования Nano11 пользователю необходимо загрузить скрипт, смонтировать официальный ISO-образ Windows 11 и запустить процесс генерации облегченной версии системы. Итоговый файл сохраняется в папке с утилитой.