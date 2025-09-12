Российские ученые первыми установили спутниковые метки на китов

Российские исследователи совершили технологический прорыв в изучении морских млекопитающих, впервые применив беспилотные летательные аппараты для установки спутниковых меток на китов. Как сообщил генеральный директор фонда «Природа и люди» Сергей Рыбаков, инновационная методика была успешно опробована в ходе совместной экспедиции с Институтом проблем экологии и эволюции РАН в акватории Охотского моря.

© runews24.ru

Технологический процесс предполагает использование специализированных дронов, оснащенных российской пневматической системой для точного выстреливания меток. Устройства активируются при всплытии китов на поверхность и начинают передавать данные через спутниковые каналы связи.

Это позволяет ученым получать информацию о перемещениях морских гигантов практически в реальном времени, что значительно расширяет возможности изучения их миграционных путей и поведения.

В июле 2025 года исследователям удалось установить пять меток на гренландских китах — вида, занесенного в Красную книгу. Новая методика является более безопасной и эффективной по сравнению с традиционными способами мечения, требующими приближения судов к животным.

Полученные данные помогут разработать меры по сохранению популяции китов в российских водах и изучать их адаптацию к изменениям климата.