Apple выплатила штраф за отказ локализовать данные россиян

Apple выплатила штраф в размере 12 млн руб. за повторный отказ локализовать данные россиян. Вместе с тем с компании продолжают принудительно взыскивать задолженности по налогам и сборам, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

В документах указано, что штраф, наложенный по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ, оплачен, поэтому исполнительное производство закрыто. Также завершено взыскание госпошлины в размере 3 тыс. рублей. Вместе с тем с Apple продолжают взыскивать 31 тыс. рублей налоговых долгов и 10 тыс. рублей исполнительского сбора.

Apple регулярно привлекается к административной ответственности в России. В ноябре прошлого года Таганский суд оштрафовал компанию на 3,6 млн рублей за неполное удаление запрещенного в РФ контента. В апреле 2025 года стало известно о возбуждении дела против Apple по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений с возможным штрафом до 4 млн рублей или приостановкой деятельности до 90 суток.