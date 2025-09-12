Российские ученые создали алгоритм для связи без инфраструктуры

В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций (СПбГУТ) сообщили, что ученые вуза разработали алгоритм, обеспечивающий связь в местах без традиционной инфраструктуры. Проект стал победителем конкурса инновационных проектов 2025 года в номинации «Цифровые технологии и искусственный интеллект».

Разработка основана на технологии Distributed Disaggregated Fog (DD-FOG), которая представляет собой распределенную архитектуру периферийных вычислений. Алгоритм способен работать на территориях со сложным ландшафтом и отсутствующей инфраструктурой связи.

Система принимает решения о миграции и масштабировании микросервисов, учитывая изменяющиеся характеристики сетевого трафика. Алгоритм распознает тип трафика с помощью нейросетей и оптимально распределяет нагрузку для поддержания работоспособности связи.

Авторами проекта выступили кандидат технических наук Василий Елагин и старший преподаватель Илья Тарабанов. За победу в конкурсе они получат премию правительства Санкт-Петербурга в размере 300 тысяч рублей.