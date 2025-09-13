Корабль «Прогресс МС-32» успешно состыковался с МКС

Космический корабль «Прогресс МС-32» прибыл на МКС. Об этом сообщает пресс-служба корпорации «Роскосмос».

© Роскосмос

«13 сентября в 20:23 мск грузовой корабль в автоматическом режиме пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента», - говорится в сообщении.

В 20.23 по московскому времени корабль успешно совершил стыковку в модулем «Звезда» российского сегмента станции.

Корабль стартовал с космодрома «Байконур» 11 сентября с ракетой-носителем «Союз-2.1а».