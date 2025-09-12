Nothing начала тизерить «переосмысленную» Nothing OS 4.0

Nothing начала тизерить Nothing OS 4.0, основанную на Android 16, в своих соцсетях. В коротком видео показаны новые иконки и обещания, что система станет «усовершенствованной» и «переосмысленной». Nothing Phone (3) станет первым устройством, которое получит обновление этой осенью, как и обещала компания при запуске смартфона в июле.

© Nothing

Для Nothing Phone (1) ситуация сложнее: смартфон достиг конца обещанных трёх лет поддержки и официально Android 16 не получит. Тем не менее, генеральный директор Nothing Карл Пэй заявил, что компания разрабатывает «программу для первых пользователей», владельцев Phone (1). Подробностей пока нет.

Nothing начинает новый этап развития своей оболочки с Android 16, делая упор на улучшение интерфейса и удобство для пользователей. Пока что Phone (3).