В iPhone 17 исправили опасное мерцание OLED-экранов

Apple решила проблему мерцания OLED-дисплеев, известную как PWM, которая беспокоила многих пользователей предыдущих моделей. PWM используется для регулировки яркости экранов. На высокой яркости пиксели светят постоянно, а при снижении до, например, 50 %, дисплей быстро включает и выключает пиксели. Большинство пользователей этого не замечают, но у некоторых мерцание вызывает усталость глаз и даже сильные головные боли.

Согласно СМИ, iPhone 17 позволит отключать PWM через настройки, что должно сделать экран более комфортным для чувствительных пользователей. Новая опция будет доступна во всей линейке iPhone 17.

Почему функция появилась только в iPhone 17, пока непонятно. Возможно, это связано с новыми процессорами A19 и A19 Pro, которые дают больше возможностей для управления дисплеем.