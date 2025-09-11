Ученые нашли животное с рекордным числом хромосом

Ученые из Института Уэллкома Сэнгера в Великобритании нашли животное с рекордным числом хромосом. Исследование было опубликовано в журнале Current Biology.

Таким животным стала небольшая бабочка атлас голубой (Polyommatus atlantica) из Северной Африки. Согласно исследованию, у нее насчитывается до 229 пар хромосом на клетку — это самое большое известное число пар хромосом среди всех животных. При этом, у большинства других бабочек всего 31-32 пары в каждой клетке, а у людей их 23.

«Когда мы решили приступить к изучению эволюции бабочек, мы знали, что нам предстоит секвенировать самую необычную и в некоторой степени загадочную бабочку Атлас», — рассказала биолог-эволюционист Шарлотта Райт.

Как считают ученые, ситуация с атласом голубым является крайним случаем хромосомной эволюции, при которой исходные 24 предковые хромосомы расщепились до 229. При этом, расщепления произошли в тех местах, где ДНК была менее плотно скручена. Обычно такая эволюция считается губительной, но бабочка успешно выживает уже миллионы лет.

Отмечается, что бабочка стала рекордсменом среди животных, но у некоторых растений хромосом больше. К примеру, папоротник змееязыковый (Ophioglossum reticulatum) содержит 720 хромосом на одну клетку.

