Tecno Camon 40 или Honor 400 Lite: какой смартфон лучше за 20 тыс. рублей

Автор YouTube-канала "Обзоры от iCE" сравнил Tecno Camon 40 и Honor 400 Lite, а также рассказал, какой из них стоит своих денег.

© YouTube/Обзоры от iCE

Tecno Camon 40 и Honor 400 Lite получили абсолютно разные процессоры, хоть и схожие по производительности. У Camon это Helio G100 Ultimate, у Honor - Dimensity 7015 Ultra. С результатами их тестирования вы можете ознакомиться ниже. Оба смартфона работают на Android 15, но у Camon сделан большой акцент на ИИ-фишки.

По автономности устройства показали схожие результаты. Вы получите в обоих случаях 1,5-2 дня работы без игр в стандартном режиме автояркости.

В плане звука Honor уступает Tecno: у него лишь один динамик, тогда как у Camon 40 - стерео.

© Обзоры от iCE

По характеристикам основной модуль у Honor лучше: 108 МП вместо 50 МП у Tecno. Однако сенсор у 400 Lite довольно старый, поэтому снимки качественнее делает всё равно Camon 40. То же самое касается фронталки и ширика: Tecno выдаёт более чёткие кадры. Примеры фото - выше.

Вывод

Хотя внешне Honor 400 Lite выглядит дороже, на деле он во многом уступает Tecno Camon 40. У смартфонов схожая производительность, автономность, но Tecno выделяется более быстрой зарядкой, поддержкой обходной зарядки, стереозвуком, намного более качественной основной камерой. Плюс ко всему он умеет снимать в 2К 30 к/с на фронтальный и основной модуль со стабилизацией.